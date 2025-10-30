Condominio nelle Corti di merito

Il Condominio nelle Corti di Merito

di Luigi Salciarini

N. 1215

Consulente Immobiliare

La sentenza in esame affronta le problematiche scaturenti dal disposto dell'art. 843 cod. civ. secondo cui "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità", richiamando e condividendo l'orientamento di legittimità secondo cui: il diritto di accesso al fondo altrui si risolve in una limitazione della proprietà (e non in una servitù) scaturente direttamente dalla legge; tale diritto sussiste esclusivamente nel caso in cui via sia assoluta necessità di accedere (e non sussistano, quindi, soluzioni alternative) e le opere compiere siano lecite.

Il commento

La sentenza in esame ha affrontato le problematiche scaturenti dal disposto dell'art. 843 cod. civ. secondo cui "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità".

Nel far ciò, ha richiamato, e condiviso, l'orientamento di legittimità secondo cui: a) il diritto di accesso al fondo altrui...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Il commento
  2. La giurisprudenza
  3. La dottrina

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare