Bonus elettrodomestici 2025: criteri, modalità e tempi per ottenerlo

Pubblicato il decreto che definisce i criteri, le modalità ed i tempi per ottenere il bonus elettrodomestici 2025. Ma per l'effettiva attivazione del beneficio occorre ancora attendere alcuni decreti direttoriali del MIMIT.

La Legge di bilancio per il 2025 ha istituito il bonus elettrodomestici, diverso e distinto rispetto al cosiddetto "bonus mobili" che è legato agli interventi di recupero edilizio, con vari obiettivi legati alla competitività del sistema produttivo, all'incremento dell'efficienza energetica nelle abitazioni ed alla riduzione dei consumi.

Sulla Gazzetta Ufficiale 224 del 26 settembre 2025 è stato pubblicato il D.M. Imprese e Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che...