Il condomino persiste nella morosità? L'amministratore gli può sospendere la fornitura dei servizi

Il pagamento delle spese comuni rappresenta un aspetto cruciale della gestione condominiale e una morosità protratta, specie se addebitabile a più partecipanti, ne ostacola il costante esercizio
L'importanza del pagamento delle spese comuni nell'economia del condominio
Nel nostro ordinamento tutti i condomini devono partecipare pro quota alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi resi nell'interesse di tutti e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Il pagamento non consiste in un rimborso di spese già effettuate (ad eccezione del caso in cui si verifichi un intervento urgente seguito da un esborso immediato da parte dell'amministratore) ma in un anticipo, sulla gestione economica annuale...
