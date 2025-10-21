ApprofondimentoCondominio

5G e banda 26 GHz: le nuove regole AGCOM e le implicazioni giuridiche per i condomìni

di Ivan Meo - Esperto giuridico

N. 1215

Consulente Immobiliare

L’AGCOM apre al 5G: le nuove infrastrutture tecnologiche entrano nei condomini, tra innovazione e diritti di proprietà.

Con la delibera n. 232/25/CONS del 7 ottobre 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito il nuovo quadro regolamentare per l’assegnazione e l’utilizzo della banda 24,25-26,5 GHz, completando il percorso avviato nel 2018 per lo sviluppo del 5G.

L’estensione delle reti wireless a banda ultra-larga incide direttamente sull’uso delle infrastrutture edilizie e condominiali, introducendo nuovi obblighi di cooperazione e potenziali criticità in tema di proprietà, sicurezza e compatibilità...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Quando l’infrastruttura tecnologica entra in condominio
  2. Verso la “Gigabit Society”
  3. Il nuovo regolamento AGCOM
  4. Accesso alle infrastrutture e limiti proprietari
  5. Nuove prospettive di governance condominiale

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare