Bonus elettrodomestici regolamentato, ma la piattaforma per richiederlo non è attiva

Per il 2025 è previsto un contributo a sostegno dell’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, a patto che siano prodotti in stabilimenti ubicati nell’Unione europea e che il vecchio apparecchio, di classe energetica inferiore, venga ritirato e avviato a corretto smaltimento.

Le modalità di utilizzo

La misura nasce dall’articolo 1, commi 107-111 della legge 207/2024 e si traduce in un voucher — un codice alfanumerico univoco — che l’acquirente dovrà mostrare al venditore. Il venditore applicherà, ...