Autonoma e fossile: niente benefici sul cambio caldaia

Esclusi dagli incentivi le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili

di Silvio Rivetti

La domanda

Un condominio sta valutando di sostituire l’impianto di riscaldamento centralizzato a gas con impianti singoli, sempre a gas, utilizzando caldaie a condensazione, con rifacimento delle tubazioni interne ed eventuale sostituzione dei radiatori. Si chiede se questa modifica può accedere alle detrazioni fiscali.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025

La risposta è negativa. Infatti, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013, dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle agevolazioni fiscali sul recupero del patrimonio edilizio esistente, ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), nonché dall’ecobonus, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con...

