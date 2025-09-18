Autonoma e fossile: niente benefici sul cambio caldaia
Esclusi dagli incentivi le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025
La risposta è negativa. Infatti, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013, dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle agevolazioni fiscali sul recupero del patrimonio edilizio esistente, ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), nonché dall’ecobonus, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con...