Divieto di doppia fruizione del beneficio prima casa quando il primo acquisto è stato già agevolato

Ciò indipendentemente dalla valutazione dell’idoneità concreta dell’immobile preposseduto a fungere da abitazione

di Andrea Cartosio

Qualora un soggetto risulti già titolare di un’unità immobiliare e proceda, in un momento successivo, all’acquisto di un’altra abitazione ubicata nel medesimo Comune, la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa in relazione al secondo acquisto è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, la cui verifica deve essere condotta con attenzione sia sul piano formale sia su quello sostanziale. In primo luogo, è richiesto che il medesimo soggetto non abbia già usufruito delle agevolazioni...

