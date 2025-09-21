Divieto di doppia fruizione del beneficio prima casa quando il primo acquisto è stato già agevolato

Qualora un soggetto risulti già titolare di un’unità immobiliare e proceda, in un momento successivo, all’acquisto di un’altra abitazione ubicata nel medesimo Comune, la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa in relazione al secondo acquisto è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, la cui verifica deve essere condotta con attenzione sia sul piano formale sia su quello sostanziale. In primo luogo, è richiesto che il medesimo soggetto non abbia già usufruito delle agevolazioni...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi