CAM 2025 edilizia: BIM, LCA e criteri premiali come nuove opportunità di successo per i professionisti e imprese
I CAM edilizia 2025 rafforzano l'approccio prestazionale e verificabile alla sostenibilità nelle opere pubbliche, imponendo requisiti ambientali misurabili lungo l'intero ciclo di vita dell'intervento. Progettisti e imprese sono chiamati a superare la logica della mera conformità formale, integrando criteri ambientali, analisi LCA e gestione informativa digitale nei processi progettuali ed esecutivi. In questo contesto, il BIM e i sistemi di gestione dei dati diventano strumenti chiave per dimostrare...