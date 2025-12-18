Terziarizzazione dell'economia e del Real Estate: come mutano le competenze richieste e le strategie delle imprese

La capacità delle imprese di far entrare nella propria organizzazione delle risorse motivate e dotate delle migliori qualità, di favorire la loro crescita e lo sviluppo di capacità ideative e nel contempo di garantire un percorso di carriera adeguato in termini di responsabilità e remunerazione, costituirà sempre più un elemento rilevante per accrescere la competitività aziendale.
Secondo diverse fonti[1] la ricerca dei talenti determinerà in buona parte il futuro delle imprese.
"Gli economisti parlano dell'istruzione in termini di capitale umano: investendo sulle persone, ci si garantisce un ritorno, proprio come avviene se si investe su un macchinario.
Ma l'istruzione fa di più. Allarga la mente, facendo capire che il cambiamento è possibile, che esistono altri modi per organizzare la produzione...