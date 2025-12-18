ApprofondimentoProfessioni

Terziarizzazione dell'economia e del Real Estate: come mutano le competenze richieste e le strategie delle imprese

di Oliviero Tronconi – Politecnico di Milano

N. 1219

Consulente Immobiliare

La capacità delle imprese di far entrare nella propria organizzazione delle risorse motivate e dotate delle migliori qualità, di favorire la loro crescita e lo sviluppo di capacità ideative e nel contempo di garantire un percorso di carriera adeguato in termini di responsabilità e remunerazione, costituirà sempre più un elemento rilevante per accrescere la competitività aziendale.

Secondo diverse fonti[1] la ricerca dei talenti determinerà in buona parte il futuro delle imprese.

"Gli economisti parlano dell'istruzione in termini di capitale umano: investendo sulle persone, ci si garantisce un ritorno, proprio come avviene se si investe su un macchinario.

Ma l'istruzione fa di più. Allarga la mente, facendo capire che il cambiamento è possibile, che esistono altri modi per organizzare la produzione...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Quale formazione e per quali competenze
  2. I nuovi strumenti per la formazione professionale di elevato profilo tecnico-manageriale

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare

  • [1] R. Florida, "L'ascesa della nuova classe creativa. Stili di vita, valori, professioni", Mondadori, Milano 2003.

  • [2] J. E. Stiglitz, "La globalizzazione che funziona", Einaudi, Torino 2006.

  • [3] Presutti E., in Jannacone Pazzi R. e Ribolzi L., Università flessibile. Percorsi universitari alternativi e domanda delle imprese.

  • [4] Commissione Europea, Memorandum sulla formazione professionale nella Comunità europea per gli anni 2000

  • [5] Commissione Europea, Memorandum sulla formazione professionale nella Comunità europea per gli anni 90

  • [6] Waddington C.H. (1982), Per il futuro. I problemi del XXI secolo, Mondadori, Milano.

  • [7] Le attività terziarie originano circa il 74% del PIL italiano, ovvero la gran parte della ricchezza prodotta dal nostro paese.

  • [8] Prof.Alfonso Fuggetta, Politecnico di Milano. "A bassa voce"

  • [9] Politecnico di Milano "POLIMI 2040 IL NUOVO RUOLO DELLE UNIVERSITA' TECNICO SCIENTIFICHE NELL'ERA DELLE SFIDE GLOBALI.", Milano 2022.

  • [10] L'autore dell'articolo è direttore del Master in Real Estate Management. "Sviluppo e redditività immobiliare: verso la gestione attiva", giunto nell'anno accademico 2025/2026 alla 29 edizione.