Case mobili nella stima catastale delle strutture ricettive all'aperto

Le case mobili (mobile home) utilizzate nell'ambito di attività turistico-ricettive devono essere considerate ai fini della stima catastale, in quanto autonome, stabili e complete di impianti, contribuendo direttamente alla capacità reddituale dell'unità immobiliare; non rientrano nella categoria degli immobili "imbullonati", ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge 208/2015, riservata a beni strumentali al processo produttivo privi di autonomia abitativa o reddituale. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 31330 depositata il 1° dicembre 2025.

