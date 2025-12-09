Il punto legislativo Il "punto legislativo" è la rubrica realizzata dal Consulente Immobiliare, pensata per tenere i lettori sempre aggiornati sulle principali novità normative in ambito regionale, nazionale ed europeo. Nei mesi di ottobre e novembre si registra una accelerazione sulla normativa relativa all'edilizia, energia e casa. Sul piano regionale il Decreto Salva Casa entra nella fase operativa grazie al recepimento della nuova modulistica unificata e le scelte sull'impiego dei proventi ERP guidano il recupero di alloggi sfitti o energivori, imponendo una particolare attenzione alla corretta selezione dei titoli abilitativi. A livello nazionale il binomio rinnovabili + semplificazione viene ulteriormente rafforzato: correttivo al TU FER e D.L. Transizione 5.0 ridisegnano tempi, geografia (aree idonee) e regole di accesso agli impianti energetici. Sul fronte europeo si consolida l'integrazione tra politiche abitative e politiche energetiche: "case green" e alloggi a prezzi accessibili diventano la chiave per coniugare coesione sociale e decarbonizzazione.







