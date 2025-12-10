La durata della nomina dell'amministratore

Con una sua sentenza, la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta su questo argomento, ha deciso che è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, formulata ai sensi dell'art. 1129, comma 11, cod. civ., di revocare l'amministratore che è cessato dall'incarico per effetto della decorrenza di due anni dalla nomina, perché l'amministratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni e senza diritto a percepire ulteriori compensi.