La durata della nomina dell'amministratore

Con una sua sentenza, la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta su questo argomento, ha deciso che è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, formulata ai sensi dell'art. 1129, comma 11, cod. civ., di revocare l'amministratore che è cessato dall'incarico per effetto della decorrenza di due anni dalla nomina, perché l'amministratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni e senza diritto a percepire ulteriori compensi.
Disciplina normativa e interpretazioni dottrinali
L'art. 1129, comma 10, cod. civ., stabilisce – con una formulazione decisamente oscura, come i commentatori hanno subito osservato fin dalla modifica introdotta dalla legge di riforma 220/2012 e entrata in vigore a giugno 2013 – che "l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore". La norma viene peraltro completata da una ulteriore disposizione, ...
Il punto legislativo
di Ivan Meo
Credito d’imposta “prima casa” solo per il riacquisto entro un anno
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario