Cessione di un immobile agevolato con superbonus: plusvalenza anche in caso di donazione

di Elena Ferrari - Dottore commercialista

N. 1216

Con la risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate qualifica come totalmente imponibile una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile acquisito per donazione su cui sono stati eseguiti interventi agevolati ai fini superbonus.

Inquadramento normativo

In linea di principio, in base all’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, la cessione di un immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni dà luogo ad una plusvalenza tassabile, fatta eccezione per i casi in cui l’immobile sia stato acquisito per successione o sia stato adibito per la maggior parte del periodo di possesso ad abitazione principale.

Ove rilevi, la plusvalenza deve essere determinata sulla base della differenza fra corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di...

