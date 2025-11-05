Professione CTU. Consulenza tecnica d'ufficio e acquisizione documentale: limiti, contraddittorio e validità processuale

La sentenza interviene su un nodo ricorrente nella prassi forense e peritale: il confine tra accertamento tecnico e attività istruttoria vera e propria.

Inquadramento del problema giuridico

Il tema centrale riguarda la possibilità per il CTU di acquisire documenti nel corso delle sue indagini:

senza violare il principio del contraddittorio, e

senza incorrere in nullità processuali, quando si tratti di documenti già oggetto di un'istanza istruttoria ex art. 210 cod. proc. civ.

La sentenza interviene su un nodo ricorrente nella prassi forense e peritale: il confine tra accertamento tecnico e attività istruttoria vera e propria.

Inquadramento normativo e giurisprudenziale

Art. 210 cod. proc. civ. - Consente al giudice di ordinare l'esibizione di documenti ritenuti...