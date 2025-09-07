I temi di NT+Le ultime sentenze

Rumori molesti dal locale a piano terra: profili di responsabilità dell’amministratore

Per contenere le immissioni che disturbano gli abitanti del primo piano, necessario per il mandatario attivarsi concretamente e con diligenza

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 23881 del 26 agosto 2025 ritorna sul problema dei rumori molesti che provengono dall’esercizio commerciale situato al piano terra dello stabile e che disturbano il riposo dei condòmini abitanti al primo piano, dando importanti indicazioni operative in ordine alla ripartizione delle responsabilità per danno ingiusto, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, tra tutti i soggetti a vario titolo interessati: il conduttore dell’attività di ristorazione...

Correlati

Azioni giudiziarie personali per i rumori da movida

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+