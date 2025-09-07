Rumori molesti dal locale a piano terra: profili di responsabilità dell’amministratore
Per contenere le immissioni che disturbano gli abitanti del primo piano, necessario per il mandatario attivarsi concretamente e con diligenza
La Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 23881 del 26 agosto 2025 ritorna sul problema dei rumori molesti che provengono dall’esercizio commerciale situato al piano terra dello stabile e che disturbano il riposo dei condòmini abitanti al primo piano, dando importanti indicazioni operative in ordine alla ripartizione delle responsabilità per danno ingiusto, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, tra tutti i soggetti a vario titolo interessati: il conduttore dell’attività di ristorazione...