Senza verbale della prima convocazione deserta, la delibera è annullabile
I quorum infatti dovrebbero essere quelli della prima riunione e non i più bassi fissati per la successiva
La mancata redazione e annotazione (nel registro delle assemblee) del verbale relativo alla riunione andata deserta in prima convocazione costituisce vizio procedimentale che incide sulla corretta formazione della volontà assembleare. In assenza, non potendo ritenersi provata la regolare convocazione e costituzione della seconda assemblea, si applicano i quorum previsti per la prima convocazione con conseguente invalidità della delibera assunta per difetto dei requisiti deliberativi. Tale vizio integra...