Come stimare i danni per disagi dovuti a lavori in corso

Presupposti teorici
È noto che un bene subisce un danno economico qualora, a seguito di un sinistro oppure di una qualsiasi azione dolosa o colposa, il suo valore di mercato o il reddito da esso prodotto diminuisce[1].
In genere, i beni suscettibili di subire danni vengono assicurati mediante un contratto di assicurazione con il quale la compagnia di assicurazione si impegna a risarcire i danni causati ai beni assicurati.
Le assicurazioni...
Argomenti
Redditi diversi immobiliari: "ravvedimento" retroattivo del legislatore
di Stefano Baruzzi – Dottore commercialista