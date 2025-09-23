Argomenti di estimo

Come stimare i danni per disagi dovuti a lavori in corso

di Sergio Clarelli, Ingegnere, Esperto di Estimo civile, industriale e aziendale

N. 1213

Consulente Immobiliare

Presupposti teorici

È noto che un bene subisce un danno economico qualora, a seguito di un sinistro oppure di una qualsiasi azione dolosa o colposa, il suo valore di mercato o il reddito da esso prodotto diminuisce[1].

In genere, i beni suscettibili di subire danni vengono assicurati mediante un contratto di assicurazione con il quale la compagnia di assicurazione si impegna a risarcire i danni causati ai beni assicurati.

Le assicurazioni...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Presupposti teorici
  2. Approccio estimativo per la valutazione dei danni di disagio

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare

  • [1] Cfr. Clarelli S. "Manuale di Estimo industriale", Il Sole 24 ore, 1999

  • [2] Cfr. Clarelli S. "Estimo immobiliare, industriale e aziendale", Hoepli, 2017