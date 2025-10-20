Immobili in agricoltura: le ultime dall'Agenzia L'ampia circolare agenziale 12/E dell'8 agosto 2025 ha fornito una interessante panoramica delle importanti novità in tema di redditi agrari introdotte dal D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024, in attuazione della riforma dei redditi IRPEF e IRES, i cui effetti si sono già sprigionati a partire dai redditi prodotti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. L'articolo illustra i principali contenuti della circolare con particolare attenzione alle importanti novità riferite ai fabbricati utilizzati per svolgere attività agricole







