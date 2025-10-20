Immobili in agricoltura: le ultime dall'Agenzia
L'ampia circolare agenziale 12/E dell'8 agosto 2025 ha fornito una interessante panoramica delle importanti novità in tema di redditi agrari introdotte dal D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024, in attuazione della riforma dei redditi IRPEF e IRES, i cui effetti si sono già sprigionati a partire dai redditi prodotti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. L'articolo illustra i principali contenuti della circolare con particolare attenzione alle importanti novità riferite ai fabbricati utilizzati per svolgere attività agricole
Con un nostro articolo pubblicato su questa rivista il 30.4.2025 ("Immobili in agricoltura: il punto dopo il D.Lgs 192/2024") abbiamo illustrato le numerose e rilevanti novità introdotte dalla riforma dei redditi agrari recata dal D.Lgs. 192/2024, emanato in attuazione della Legge delega per la riforma del sistema tributario, pubblicato nella G.U. 294 del 16 dicembre 2024 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2024, con effetti immediatamente applicabili ai redditi prodotti a partire dal periodo di ...
I punti chiave
- Allineamento della nozione fiscale di reddito agrario al codice civile
- Produzione di vegetali con evoluti sistemi in immobili censiti al Catasto Fabbricati
- Preesistenti coltivazioni in "serre" o in altre strutture
- Interrelazione fra reddito agrario e rendita catastale dei fabbricati
- Normativa transitoria e a regime
- Interrelazione fra reddito dominicale e rendita catastale dei fabbricati
- Richiamo di attenzione per la dichiarazione dei redditi
- Redditi dei fabbricati che ospitano le colture dell'art. 32, c. 2, lett. b-bis
- Coefficienti di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario
- Attività agrituristica
- Considerazioni finali