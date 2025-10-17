Il Venture Capital: uno strumento finanziario essenziale per la crescita economica del Real Estate

In questi ultimi anni lo sviluppo ed il successo di iniziative di crowd funding nella raccolta e impiego di Venture Capital per la realizzazione di complessi residenziali e studentati hanno evidenziato questo annoso problema che ostacola lo sviluppo di molte attività imprenditoriali nel nostro paese.

Infatti, le attività di sviluppo immobiliare richiedono tempi lunghi, sia nella fase iniziale progettuale ed urbanistica per ottenere dalla Pubblica amministrazione il permesso di costruire, che nella...