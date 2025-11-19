Come stimare un terreno agricolo con approccio multiparametrico

Presupposti teorici

Come per tutti gli immobili in genere, anche il valore di mercato dei terreni agricoli dipende da molteplici e specifiche caratteristiche estrinseche e intrinseche, le quali hanno un'incidenza positiva o negativa.[1] È altresì noto che in Estimo si utilizza il procedimento di stima diretto di un bene immobile quando vi è disponibilità di prezzi relativi a transazioni di immobili simili.

In particolare, la stima per...