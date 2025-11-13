ApprofondimentoFisco

Bonus elettrodomestici attivo a partire dal 18 novembre 2025

di Elena Ferrari - Dottore commercialista

La piattaforma per ottenere il bonus elettrodomestici sarà aperta a partire dalle ore 7:00 del 18 novembre 2025: così dispone un decreto MIMIT del 12 novembre 2025.

Dopo l’attivazione delle modalità di adesione all’iniziativa per i produttori (a partire dal 23 ottobre) e per i venditori (a partire dal 27 ottobre), per i consumatori finali arriva l’ultimo passaggio per l’avvio dell’agevolazione.

Il bonus

Il bonus è destinato ai consumatori finali e consiste in un contributo concesso attraverso un voucher per l’acquisto di elettrodomestici:

  • ad elevata efficienza energetica, non inferiore alla classe energetica B;
  • prodotti nell’Unione europea,

a condizione che, contestualmente:

  • venga sostituito un elettrodomestico dello stesso tipo di quello acquistato, ma di classe inferiore a quello nuovo;
  • e che il vecchio elettrodomestico venga avviato allo smaltimento ed al riciclo.

Il contributo copre fino al 30% del costo del nuovo elettrodomestico con un importo massimo di:

  • 100 euro per ciascun elettrodomestico;
  • oppure 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

