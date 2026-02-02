Comunicazione alle Entrate: presentati emendamenti per la proroga oltre il 16 marzo
Quest’anno sarebbe importante considerata la gestione del doppio livello di sconti fiscali. Tra i correttivi in discussione anche il rinnovo del bonus barriere
Ancora un anno per il bonus barriere architettoniche. Per agevolare al 75% la realizzazione di interventi come ascensori, servoscala e rampe. Sebbene sia saltata nella legge di Bilancio, nonostante il tentativo del Parlamento di inserire già in manovra una modifica che andasse in questa direzione, ora i deputati tornano all’assalto. E provano, con una serie di proposte bipartisan, finite tra quelle segnalate, a guadagnare ancora dodici mesi per le agevolazioni dedicate alla rimozione di barriere, ...