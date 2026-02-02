Stima dei costi secondo il postulato della prudenza in caso di dati non completi per redigere il rendiconto
Il più classico dei casi è quello del fornitore del servizio idrico integrato che continua ad erogarlo ma senza provvedere all’emissione della fattura
Il rendiconto annuale del condominio raccoglie tutti i costi e i ricavi relativi all’annualità in esame secondo il criterio della relatività dell’obbligazione propter rem, legata alla cosa, una formula attenuata e meglio cesellata alle peculiarità del condominio del criterio della competenza economica, per espressa previsione della giurisprudenza.
L’amministratore del condominio deve convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio. In questo arco ...