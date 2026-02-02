«Effetto Olimpiadi» a Milano: aumenti del 9% a Porta Romana

A Milano l’effetto Olimpiadi non è un boom generalizzato, ma fa da acceleratore delle aree già interessate da processi di rigenerazione urbana. I cantieri legati ai Giochi invernali del 2026 – dal Villaggio Olimpico allo scalo di Porta Romana, fino al Palaitalia di Santa Giulia e alle infrastrutture connesse – si innestano su un mercato residenziale che negli ultimi anni ha già registrato una crescita sostenuta, contribuendo a differenziare le dinamiche tra quartieri.

Secondo le elaborazioni di Scenari...