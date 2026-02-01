Corso iniziale per amministratore di condominio: la legge elenca le materie
Tra queste figurano la sicurezza e la gestione dei beni comuni
Per fare l’amministratore di condominio è necessario avere almeno un diploma di scuola secondaria, godere dei diritti civili e non avere ricevuto condanne definitive per reati gravi.
Il professionista, inoltre, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non deve essere stato interdetto o inabilitato e il suo nome non deve risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
L’obbligo di formazione
L’amministratore, inoltre, deve sempre rimanere...