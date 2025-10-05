Fisco

Efficienza energetica, tutte le agevolazioni ancora a disposizione

Accesso alle detrazioni per interventi di risparmi energetico che riducono anche le bollette, come le pompe di calore ad alta efficienza

di Alessandro Borgoglio

Domanda: La mia abitazione, ormai datata, ha dei costi di gestione davvero elevati. Vorrei realizzare qualche lavoro per diminuire le spese delle utenze elettriche e del gas. Quali sono gli incentivi fiscali previsti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 ottobre 2025

Sono sostanzialmente due le detrazioni fiscali che lo Stato riconosce in relazione alle spese per interventi di risparmio energetico o riqualificazione...

