Efficienza energetica, tutte le agevolazioni ancora a disposizione
Accesso alle detrazioni per interventi di risparmi energetico che riducono anche le bollette, come le pompe di calore ad alta efficienza
Domanda: La mia abitazione, ormai datata, ha dei costi di gestione davvero elevati. Vorrei realizzare qualche lavoro per diminuire le spese delle utenze elettriche e del gas. Quali sono gli incentivi fiscali previsti?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 ottobre 2025
Sono sostanzialmente due le detrazioni fiscali che lo Stato riconosce in relazione alle spese per interventi di risparmio energetico o riqualificazione...
di Elena Ferrari – Dottore commercialista