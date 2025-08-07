ApprofondimentoRecupero e ristrutturazione

Conto Termico 3.0: aggiornato il meccanismo di incentivazione per efficienza energetica e rinnovabili negli edifici

di Ivan Meo - Esperto giuridico

Con l’approvazione in Conferenza Unificata, il nuovo Conto Termico 3.0 rafforza il sistema degli incentivi per l’efficienza e le rinnovabili.

Cosa cambia con il Conto Termico 3.0?

Con il decreto approvato in Conferenza Unificata il 5 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) introduce il Conto Termico 3.0, aggiornando uno dei principali strumenti di sostegno agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Il nuovo schema potenzia l’efficacia e l’accessibilità del sistema esistente, semplificando le procedure e adeguando gli importi alla realtà dei costi odierni.

È un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali, e...

