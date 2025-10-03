Contratto di locazione non registrato e inadempimento dell’amministratore tra i temi della settimana
Focus anche sulle locazioni brevi, gli atti di amministrazione straordinaria del condominio e la responsabilità del direttore dei lavori nell’appalto
In Condominio e immobili 29 settembre 2025 può leggersi l’interessantissimo contributo di B. Di Tonto, «Omessa registrazione del contratto di locazione e limiti della riconduzione a congruità» , in commento a Cassazione 13 giugno 2025, n. 15891. La Corte ha affermato che il contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero, non registrato ma concluso in forma scritta e non simulato, è soggetto alla «riconduzione a congruità» prevista dall’articolo 13, comma 6, terzo e quarto periodo, della ...