Rientra tra le innovazioni la trasformazione di un giardino in parcheggio
All’interno di un condominio può accadere che in presenza di un giardino condominiale i condòmini preferiscano effettuare un cambio di destinazione d’uso così da poterlo trasformare in un parcheggio. In merito a questa questione è bene chiarire che la giurisprudenza ha stabilito che la trasformazione di un cortile o giardino condominiale in un parcheggio, non comporta un cambio di destinazione d’uso, bensì si tratta di una innovazione.
Cosa si intende per innovazione
Le innovazioni in ambito condominiale sono quelle modifiche materiali...