L'esperto rispondeCondominio

I criteri che giustificano una servitù di panorama

Deve essere inequivocabilmente percepibile il peso imposto su un fondo a favore dell’altro

di Daniele Ciuti

La domanda

La crescita degli alberi dei vicini ha tolto a noi, abitanti di un condominio, la vista delle montagne. Il taglio delle cime degli alberi potrebbe risolvere il nostro problema. Leggi e giurisprudenza possono esserci di aiuto in questa situazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 settembre 2025 ﻿

La situazione descritta ipotizza una servitù di panorama, ovvero l’utilità a godere della particolare bellezza e amenità di un paesaggio circostante, in forza della quale il titolare del fondo dominante acquisisce il diritto di vietare al proprietario del fondo servente la realizzazione di opere che ostacolino la veduta panoramica (Tribunale Napoli, sentenza ...

