I criteri che giustificano una servitù di panorama
Deve essere inequivocabilmente percepibile il peso imposto su un fondo a favore dell’altro
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 settembre 2025
La situazione descritta ipotizza una servitù di panorama, ovvero l’utilità a godere della particolare bellezza e amenità di un paesaggio circostante, in forza della quale il titolare del fondo dominante acquisisce il diritto di vietare al proprietario del fondo servente la realizzazione di opere che ostacolino la veduta panoramica (Tribunale Napoli, sentenza ...