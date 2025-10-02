La delibera che approva lavori straordinari non può essere impugnata dal titolare del diritto di abitazione

Il titolare del diritto di abitazione su un’unità immobiliare sita all’interno di un condominio non è legittimato a impugnare la delibera assembleare di approvazione dei bilanci riguardanti i lavori straordinari eseguiti su parti comuni dell’edificio. L’azione è riservata solo ai proprietari degli immobili. Lo ha precisato il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza 394, pubblicata il 9 settembre 2025 che ha rigettato l’impugnazione promossa dal titolare del diritto di abitazione avverso una delibera...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi