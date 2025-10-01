Stop a uno dei due ascensori: basta la maggioranza semplice
Potrebbe essere richiesta una delibera assembleare per il via libera alla modifica delle modalità di utilizzo di una parte comune
L’ESperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
Fatto sempre salvo quanto previsto dal regolamento condominiale in argomento, spesso dirimente, la soppressione di un ascensore in presenza di un altro analogo impianto facente le medesime funzioni (dunque, consentendo ugualmente l’accesso alle parti comuni e private, come avveniva da parte di quello oggetto di “chiusura”) non sembra potersi connotare come innovazione...