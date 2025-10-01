Stop a uno dei due ascensori: basta la maggioranza semplice

La domanda

Abito in un complesso immobiliare composto da due palazzine, ciascuna dotata di due ascensori, identici per dimensione e caratteristiche, posti uno di fianco all’altro. L’assemblea, per questioni economiche (costi di manutenzione e consumi energetici), vorrebbe deliberare la chiusura di uno dei due ascensori delle palazzine. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna interruzione del servizio condominiale, né vi sarebbero limitazioni nell’utilizzo del bene comune. Per la deliberazione indicata, quale maggioranza si rende necessaria?