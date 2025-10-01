L'esperto rispondeCondominio

Stop a uno dei due ascensori: basta la maggioranza semplice

Potrebbe essere richiesta una delibera assembleare per il via libera alla modifica delle modalità di utilizzo di una parte comune

di Gaia Martinenghi

La domanda

Abito in un complesso immobiliare composto da due palazzine, ciascuna dotata di due ascensori, identici per dimensione e caratteristiche, posti uno di fianco all’altro. L’assemblea, per questioni economiche (costi di manutenzione e consumi energetici), vorrebbe deliberare la chiusura di uno dei due ascensori delle palazzine. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna interruzione del servizio condominiale, né vi sarebbero limitazioni nell’utilizzo del bene comune. Per la deliberazione indicata, quale maggioranza si rende necessaria?

L’ESperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

Fatto sempre salvo quanto previsto dal regolamento condominiale in argomento, spesso dirimente, la soppressione di un ascensore in presenza di un altro analogo impianto facente le medesime funzioni (dunque, consentendo ugualmente l’accesso alle parti comuni e private, come avveniva da parte di quello oggetto di “chiusura”) non sembra potersi connotare come innovazione...

Correlati

L'esperto rispondeAscensore guasto, paga anche chi sta al piano terra

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde