Corso di aggiornamento Anapic il 27 ottobre

Il 27 ottobre 2025, alle 16:30, Anapic (Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomìni) ha organizzato un corso di aggiornamento professionale , valido ai fini della formazione continua prevista dal Dm 140/2014 che si svolgerà in modalità mista , da Verbania in diretta e da remoto a livello nazionale collegandosi al link indicato di seguito.

Condominio e diritto nella vita condominiale il tema dei lavori, avviati dai saluti della presidente Lucia Rizzi. Si parlerà di normative, sentenze recenti e dinamiche giuridiche quotidiane, con un taglio pratico e operativo, di adempimenti fiscali post superbonus, responsabilità in caso di irregolarità, e come comunicare correttamente con i condòmini e i tecnici. Focus anche sul ruolo dell’Ege, l’Esperto in gestione dell’energia.