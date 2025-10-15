La gestione delle acque in condominio, nuovo seminario Confappi-Fna

Venerdì 14 novembre, dalle ore 14, è in programma il nuovo seminario di formazione continua (crediti formativi 4), organizzato da Confappi-Fna, stavolta dedicato alla gestione delle acque in condominio, a due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18/2023, con focus sulle novità introdotte dal successivo decreto 102/2025. Il programma prevede, alle ore 14, la registrazione dei partecipanti, quindi la presentazione a cura del presidente Confappi Flavio Chiodini.

A seguire, l’avvocato Matteo Rezzonico, presidente di FNA-Federamministratori, parlerà della gestione delle acque in condominio e, in particolare, dei profili giuridici e delle responsabilità. Antonio De Marco, perito del Tribunale di Milano e pubblicista, approfondirà i profili tecnici della gestione delle acque in condominio, mentre il medico del lavoro Stefano Fontani si soffermerà su quelli sanitari. Chiuderà l’appuntamento, la didattica interattiva.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.fna.it o contattare l’associazione scrivendo una mail a info@fna.it o chiamando il numero di telefono 0233105242.