Al Campidoglio il convegno nazionale Naca sul Controllo di vicinato
Nella Sala del Carroccio, al Palazzo Senatorio in Campidoglio, si terrà il 17 ottobre il convegno nazionale «Controllo di Vicinato e Sicurezza Urbana – Esperienze locali a confronto», promosso da ANCDV – Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, membro di EUNWA, con il patrocinio del Comune di Roma.
L’iniziativa, in programma dalle 14:00 alle 18:00, vedrà la partecipazione di sindaci, amministratori locali, criminologi, docenti universitari ed esperti di sicurezza urbana, chiamati a confrontarsi...