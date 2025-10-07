I temi di NT+Appuntamenti

Al Campidoglio il convegno nazionale Naca sul Controllo di vicinato

di Redazione

Nella Sala del Carroccio, al Palazzo Senatorio in Campidoglio, si terrà il 17 ottobre il convegno nazionale «Controllo di Vicinato e Sicurezza Urbana – Esperienze locali a confronto», promosso da ANCDV – Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, membro di EUNWA, con il patrocinio del Comune di Roma.

L’iniziativa, in programma dalle 14:00 alle 18:00, vedrà la partecipazione di sindaci, amministratori locali, criminologi, docenti universitari ed esperti di sicurezza urbana, chiamati a confrontarsi...

