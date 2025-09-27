Cortile condominiale e animali domestici tra i temi della settimana

Deve necessariamente precedere nei richiami, per la sua massima autorevolezza, l’intervento del Presidente R. Triola, «Le incertezze della Corte di cassazione nella individuazione del cortile condominiale», pubblicato in Condominio e immobili 25 settembre 2025. Da ultimo, in giurisprudenza, Cassazione 9 giugno 2025, n. 15340, che ha negato la qualità di parte comune ex articolo 1117 Codice civile a un’area compresa tra i corpi di fabbrica destinata al ricovero e alla custodia di autoveicoli, pur ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi