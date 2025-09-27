Cortile condominiale e animali domestici tra i temi della settimana
Focus anche sulla facoltà di sopraelevazione, il rendiconto condominiale e la riscossione mediante decreto ingiuntivo
Deve necessariamente precedere nei richiami, per la sua massima autorevolezza, l’intervento del Presidente R. Triola, «Le incertezze della Corte di cassazione nella individuazione del cortile condominiale», pubblicato in Condominio e immobili 25 settembre 2025. Da ultimo, in giurisprudenza, Cassazione 9 giugno 2025, n. 15340, che ha negato la qualità di parte comune ex articolo 1117 Codice civile a un’area compresa tra i corpi di fabbrica destinata al ricovero e alla custodia di autoveicoli, pur ...