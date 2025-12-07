Nella mediazione è auspicabile un incontro tra le parti più informale di un processo ordinario
La procedura può essere svolta, e succede sempre più di frequente, anche in modalità da remoto
A partire dall’approvazione del decreto 28 del 2010 per qualsiasi controversia in ambito condominiale si deve procedere, preliminarmente, con un tentativo di mediazione obbligatorio. Questo passaggio costituisce una condizione di procedibilità e quindi, teoricamente, laddove un giudice ravvisasse che un processo relativo a una materia obbligatoria sia stato intrapreso senza prima adire la mediazione, dovrebbe dichiararne l’estinzione.
Questo vale, naturalmente, anche per le impugnazioni delle delibere...
Rendiconto: possibile una lettura economica, civilistica e tributaria
di Francesco Schena - REVIMM | Revisori condominiali