Esecuzioni immobiliari, in 10 anni tempi ridotti ma divari Nord-Sud

Negli ultimi dieci anni, la durata media delle esecuzioni immobiliari è calata del 17 per cento. Tuttavia, persiste il divario territoriale, non solo tra Nord e Sud, ma soprattutto il discrimine distingue i tribunali più digitali e meglio capaci a riorganizzarsi, rispetto a quelli che faticano a implementare riforme e nuova governance.

Ad accendere un faro, sul medio-lungo periodo, è il Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane che presenta il primo report decennale “Le esecuzioni immobiliari tra...