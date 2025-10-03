Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: focus sul caso dei diritti disgiunti tra coniugi
Questi ultimi potrebbero acquisire uno l’usufrutto e l’altro la nuda proprietà, rendendo più complesso il calcolo del beneficio
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, disciplinato dall’articolo 7 della legge 448/1998, costituisce una misura fiscale finalizzata a sostenere il rapido avvicendamento nella titolarità dell’abitazione principale. L’ammissibilità dell’agevolazione è condizionata alla realizzazione, entro il termine massimo biennale, della successione tra l’atto di alienazione dell’ex prima casa e l’atto di acquisto dell’immobile destinato a costituire la nuova abitazione principale. Il termine ...
di Elena Ferrari – Dottore commercialista