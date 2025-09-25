Prima casa, la trasformazione in studio riapre la strada alle agevolazioni

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 25868/2025, ha fornito un chiarimento importante su come si applicano le agevolazioni per la prima casa. Nel caso deciso, i giudici hanno stabilito che chi in passato aveva già acquistato un immobile godendo del beneficio fiscale non perde automaticamente il diritto a usufruire di nuovo dell’agevolazione se quell’immobile è stato successivamente destinato a uso professionale e riclassificato catastalmente come A/10 (uffici e studi privati). Questo principio...

