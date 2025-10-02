Focus della Cassazione sulle agevolazioni prima casa
Novità su accorpamento unità immobiliari e trasformazioni in studi professionali
Presso la Suprema corte, il 22 settembre scorso, sono state depositate, tutte nello stesso giorno, una serie di pronunce in materia di agevolazione prima casa, alcune anche con principi di diritto innovativi, per cui vale la pena prendere in rassegna almeno le principali.
Immobile in corso di costruzione
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità...