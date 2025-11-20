ApprofondimentoRecupero e ristrutturazione

Crolli edilizi e responsabilità tecniche: il ruolo del progettista strutturale e del direttore dei lavori tra colpa professionale e garanzie di sicurezza

di Agostino Sola - Avvocato

N. 1217

La responsabilità come cultura della prevenzione

La fragilità strutturale come emergenza giuridica

La cronaca è spesso occupata da episodi dai quali emerge con forza il tema della responsabilità delle figure tecniche nella filiera edilizia: dal crollo dell'Hotel Roma di Amatrice, , confermato dalla Cassazione con la condanna del direttore dei lavori (Cass. pen., Sez. IV, Sent., 28/10/2025, n. 35209), al più recente cedimento del solaio del ristorante "Essenza" di Terracina. Gli esempi, purtroppo, possono essere numerosi.

Tali eventi, pur differenti per contesto e scala, condividono un denominatore...

Argomenti

I punti chiave

  1. La fragilità strutturale come emergenza giuridica
  2. Il progettista strutturale: un garante "ex ante" della sicurezza
  3. Il direttore dei lavori: il garante "in itinere" dell'esecuzione
  4. La pluralità delle responsabilità e il nesso causale
  5. Considerazioni conclusive: la responsabilità come cultura della prevenzione

