Decreto ingiuntivo contro il condominio e tribunale competente
Il foro dell’immobile prevale su quello del domicilio dell’amministratore
Con la sentenza 2631, pubblicata il 3 luglio 2025, il Tribunale di Bari si è pronunciato sulla questione, sempre frequente, relativa all’individuazione del giudice territorialmente competente a emettere i decreti ingiuntivi contro il condominio.
I fatti
Il giudizio prende le mosse dall’opposizione promossa da un condominio avverso un decreto ingiuntivo che le era stato notificato da un’impresa edile...