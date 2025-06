Il ‹‹condominio-consumatore›› e la chiusura dei balconi tra i temi approfonditi in settimana

In Condominio e immobili 3 giugno 2025, C. Belli, «L’opposizione al precetto intimato dal creditore in forza del «titolo» formato contro il condominio: unico rimedio per tutelare le ragioni individuali del condomino?», ha mirabilmente commentato Cassazione 20 marzo 2025, n. 7490.

La sentenza ha affermato che, se la pronuncia di condanna del condominio in via generale ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condòmini, sia con riguardo all’esistenza che all’ammontare del...