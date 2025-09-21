I dettagli necessari affinché il rendiconto sia verificabile
Occorre accertare se ci sia convergenza tra il rendiconto e l’esercizio o tra il rendiconto e la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025
L’articolo 1130-bis, primo comma, del Codice civile dispone che «il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità...