Agevolazione prima casa con l’immobile inidoneo
L’acquisto precedente con il beneficio fiscale impedisce una nuova fruizione
Se una persona fisica già è proprietaria di un’abitazione «per qualsiasi ragione» non idonea a essere abitata (la cosiddetta «casa preposseduta»), ovunque questa casa preposseduta sia ubicata, e perciò intenda acquistare un’altra abitazione, la casa preposseduta inidonea:
impedisce l’avvalimento dell’agevolazione prima casa se è stata acquistata con l’agevolazione prima casa;
non impedisce l’agevolazione se non è stata acquistata con l’agevolazione prima casa, anche se la casa preposseduta sia ubicata...