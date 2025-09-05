Compravendita

Agevolazione prima casa con l’immobile inidoneo

L’acquisto precedente con il beneficio fiscale impedisce una nuova fruizione

di Angelo Busani

Se una persona fisica già è proprietaria di un’abitazione «per qualsiasi ragione» non idonea a essere abitata (la cosiddetta «casa preposseduta»), ovunque questa casa preposseduta sia ubicata, e perciò intenda acquistare un’altra abitazione, la casa preposseduta inidonea:

impedisce l’avvalimento dell’agevolazione prima casa se è stata acquistata con l’agevolazione prima casa;

non impedisce l’agevolazione se non è stata acquistata con l’agevolazione prima casa, anche se la casa preposseduta sia ubicata...

