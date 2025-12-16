Frontalini dei balconi e giardini esclusivi: limiti ai poteri dell’assemblea condominiale

La Corte d’appello di Roma, sezione VII civile, nella pronuncia 4240 del 3 luglio 2025 interviene su due profili centrali del diritto condominiale: la natura giuridica dei frontalini dei balconi e i limiti dei poteri dell’assemblea sulle proprietà esclusive. L’articolo 1117 del Codice civile ricomprende tra le parti comuni le facciate e gli elementi che contribuiscono al decoro architettonico dell’edificio. Parallelamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assemblea non può assumere...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi