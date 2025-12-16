Le limitazioni alle destinazioni immobiliari sono opponibili solo se trascritte
Le restrizioni devono essere chiare e specifiche, altrimenti sono inefficaci
Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, poiché costituiscono servitù reciproche, devono essere approvate o modificate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condòmini.
L’interpretazione del divieto previsto da un regolamento di condominio di adibire gli alloggi a «gabinetti di...
di Michela Buonasorte - vice presidente RCCF - revisori certificati e forensi