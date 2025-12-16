Impugnare il rendiconto può costare fino a 50mila euro

Le liti di natura tecnico-contabile sono tra le frequenti in ambito condominiale. Essendo, questa, una materia molto scivolosa e oggetto di contestazioni che, molte volte, si convertono in controversie giudiziarie, sia nel settore civile sia penale, a cui contribuisce anche un quadro normativo frammentato e incompleto e una giurisprudenza che parla a più voci e, talvolta, in maniera difforme e confusa.

Resta un dato oggettivo e inamovibile: nulla è riuscito a far invertire questo trend, nemmeno l’...