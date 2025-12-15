Il costo per impermeabilizzare l’aggetto di gronda è comune
Le spese sono da ripartire tra tutti i condòmini
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 dicembre 2025
Secondo la Cassazione, le gronde, i doccioni e i canali di scolo delle acque meteoriche sono considerati parti comuni dell’edificio, perché svolgono una funzione necessaria all’uso comune, convogliando e smaltendo le acque meteoriche, anche se collocati sotto balconi o terrazze di proprietà esclusiva. Infatti, le gronde assolvono necessariamente a una funzione di...