Il costo per impermeabilizzare l’aggetto di gronda è comune

La domanda In un condominio, sull’aggetto di gronda del fabbricato confluiscono le acque meteoriche provenienti da una terrazza privata. A chi compete la spesa per impermeabilizzare l’aggetto di gronda, allo scopo di evitare infiltrazioni?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 dicembre 2025

Secondo la Cassazione, le gronde, i doccioni e i canali di scolo delle acque meteoriche sono considerati parti comuni dell’edificio, perché svolgono una funzione necessaria all’uso comune, convogliando e smaltendo le acque meteoriche, anche se collocati sotto balconi o terrazze di proprietà esclusiva. Infatti, le gronde assolvono necessariamente a una funzione di...